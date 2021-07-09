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Çanakkale’de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çanakkale’de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç yol kenarına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Evciler Köyü istikametine giden Ahmet Yıldırım idaresindeki 10 ZD 461 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezi çıkışında yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ahmet Yıldırım ile araçta bulunan kızları Safiye ile Seda Yıldırım yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; hastanede kalbi duran Seda Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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