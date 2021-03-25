Canavar Kamyonlar oyuncuları kimler? Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir lise son sınıf öğrencisinin kendine hurda araba parçalarını kullanarak büyük bir kamyon yaptığı aksiyon türündeki film ile ilgili detaylar haberimizde...

CANAVAR KAMYONLAR OYUNCULARI

Tripp - Lucas Till

Meredith - Jane Levy

Jim Dowd - Thomas Lennon

Sheriff Rick - Barry Pepper

Reece Tenneson - Rob Lowe

Mr. Weathers - Danny Glover

Cindy - Amy Ryan

Burke - Holt McCallany

Wade Coley - Frank Whaley

Junior Scientist - Aliyah O'Brien

Brianne - Samara Weaving

Jake - Jedidiah Goodacre

Tenneson's Secretary - Jordana Largy

Driver - Christian Sloan

Mr. Geldon - Chris Gauthier

Sam Geldon - Tucker Albrizzi

Special Agent - Giacomo Baessato

Female Exec - Candice Zhao

Lot Owner - Philip Granger



CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.