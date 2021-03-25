Canavar Kamyonlar oyuncuları kimler? Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir lise son sınıf öğrencisinin kendine hurda araba parçalarını kullanarak büyük bir kamyon yaptığı aksiyon türündeki film ile ilgili detaylar haberimizde...
CANAVAR KAMYONLAR OYUNCULARI
Tripp - Lucas Till
Meredith - Jane Levy
Jim Dowd - Thomas Lennon
Sheriff Rick - Barry Pepper
Reece Tenneson - Rob Lowe
Mr. Weathers - Danny Glover
Cindy - Amy Ryan
Burke - Holt McCallany
Wade Coley - Frank Whaley
Junior Scientist - Aliyah O'Brien
Brianne - Samara Weaving
Jake - Jedidiah Goodacre
Tenneson's Secretary - Jordana Largy
Driver - Christian Sloan
Mr. Geldon - Chris Gauthier
Sam Geldon - Tucker Albrizzi
Special Agent - Giacomo Baessato
Female Exec - Candice Zhao
Lot Owner - Philip Granger
CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU
Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.
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