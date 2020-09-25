Çankırı'da temaslılara ilişkin yanlış bilgi veren Kovid-19 tanılılar hakkında adli işlem yapılacak

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkanların ya da temaslı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Takip Kurulları" oluşturulduğu hatırlatıldı.

Pozitif veya temaslı kişilerin bilgilerinin doğruluğunun, salgınla mücadelenin temel taşı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 testi pozitif çıkanların temaslıları hakkında görevlilere doğru bilgi verilmeyerek filyasyona dahil edilmedikleri veya temaslı olmadıkları halde temaslı bilgisi verilerek filyasyona dahil edildikleri belirlenmiştir.

Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara, bildirimlere ilişkin olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, doğru bilgi vermeyenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi uyarınca adli işlem tesis edilecektir."