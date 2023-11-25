Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
ÇANKIRI'daeşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldüren Yakup G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
ÇANKIRI'daeşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldüren Yakup G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay dün, Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Kezban G., çıkan tartıma sırasında eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakup G., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Kezban G. otopsi işlemlerinin ardından bugün Balbağı köyünde toprağa verildi. Yakup G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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