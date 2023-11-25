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        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

        ÇANKIRI'daeşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldüren Yakup G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:40
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        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
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        ÇANKIRI'daeşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldüren Yakup G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Olay dün, Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Kezban G., çıkan tartıma sırasında eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakup G., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Kezban G. otopsi işlemlerinin ardından bugün Balbağı köyünde toprağa verildi. Yakup G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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