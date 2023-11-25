Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        GÜNCELLEME - Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Çankırı'da, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Yakup G. ile Kezban G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Yakup G, karısını bıçakladı.

        Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Yakup G. polis tarafından gözaltına alındı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı...
        Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı...
        Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde öğretmenler bir araya geldi
        Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde öğretmenler bir araya geldi
        Çankırı'da emekli öğretmen bahçe işlerinde kendi yaptığı traktörü kullanıyo...
        Çankırı'da emekli öğretmen bahçe işlerinde kendi yaptığı traktörü kullanıyo...
        ÇANKIRI'DA TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
        ÇANKIRI'DA TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
        Çankırı'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdü
        Çankırı'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdü
        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı