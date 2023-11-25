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        Çankırı'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdü

        ÇANKIRI'da KezbanG., tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 01:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 02:00
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        Çankırı'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürdü
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        ÇANKIRI'da KezbanG., tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

        Olay saat 22.30´da Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk sahibi Yakup G. ile eşi Kezban G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup G. bıçakla eşine saldırdı. Kezban G., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çocukların çığlıkları üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban G.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerindeki Yakup G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kezban G.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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