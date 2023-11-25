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        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Çankırı'da, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 01:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 01:08
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        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
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        Çankırı'da, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Y.G. ile K.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Y.G. karısını bıçakladı.

        Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Y.G. polis tarafından gözaltına alındı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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