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        Çankırı'da sevgi evlerinde kalan çocuklar yaran ocağına misafir oldu

        Çankırı'da sevki evlerinde kalan çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaran ocağına misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:32
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        Çankırı'da sevgi evlerinde kalan çocuklar yaran ocağına misafir oldu
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        Çankırı'da sevki evlerinde kalan çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaran ocağına misafir oldu.

        Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yaren ekibi tarafından İsmail Erdoğan ve Nuri Koz Başağaların liderliğinde yakılan özel ocakta, çocuklar orta oyunlarına katılarak güzel vakit geçirdiler.

        Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Taş, yaptığı açıklamada, çocukları misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Derneğin yaran ekibiyle birlikte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü hep birlikte kutladıklarını dile getiren Taş, "Derneğimiz olarak diyoruz ki çocuklar geleceğimizdir, çocuklar, dünyanın en değerli hazineleridir. Tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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