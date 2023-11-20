Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki çocuklara dikkat çekildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki çocuk haklarına yönelik basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki çocuklara dikkat çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki çocuk haklarına yönelik basın açıklaması yaptı.

        Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İsmail Özcan, Karatekin Parkı'nda grup adına yaptığı açıklamada, bugün bir kutlama için değil, çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan maddeleri hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Gazze'de yaşanan katliamları kınamak ve tüm dünya devletlerine ve insanlığa çağrıda bulunmak istediklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

        "Çocuk haklarına dair sözleşmede çocuk haklarının temelini oluşturan dört genel ilke bulunmaktadır. Bunlar 'ayrımcılık yapmama, çocuğun yüksek yararının korunması, çocuğun görüşünün dinlenilmesi hakkı ile hayatta kalma ve gelişme hakkıdır. Ancak bugün Filistin'de acımasızca katledilen, hayatta kalma ve gelişme hakkı elinden alınan çocukların da dünya çocukları olduğunu anımsatmak, bu sözleşmenin ilgili maddelerini kamuoyu ile tekrar paylaşmak, bu vahşet, katliam ve soykırımın sona erdirilmesi talebinde bulunmak amacıyla toplandığımızı tekrar hatırlatmak isteriz."

        Özcan, Filistin devletinin BM üyesi 103 devlet tarafından tanınmasına rağmen üye devlet olarak tanınmadığını ancak gözlemci üye olarak BM görüşmelerinde yer aldığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

        "İsrail devleti ise 1949 yılından beri BM üye ülke statüsünde olmasıyla Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki taraf devlet durumunda yer almaktadır. Fakat Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni açık bir şekilde ihlal eden, çocukları katleden ve sözleşmede yer alan maddelerin her birini apaçık yok sayarak hareket eden bir devlete, artık diğer taraf devletlerince amasız, fakatsız bir şekilde müdahale edilmesini ve Birleşmiş Milletlerce bu duruma ivedi olarak çözüm bulunmasını, bu katliamın son bulmasını istiyoruz."

        Açıklamanın ardından Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki bazı maddeler okundu. Filistin'de hayatını kaybeden tüm sivil ve çocuklar için temsili olarak karanfil bırakıldı, siyah balonlar uçuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
        Kardan kapanan D-100 kara yolundaki vatandaşlar Çerkeş Kültür Merkezi'ne sı...
        Kardan kapanan D-100 kara yolundaki vatandaşlar Çerkeş Kültür Merkezi'ne sı...
        D-100 kara yolunda kar yağışıyla yaşanan aksamalar Çerkeş'te yoğunluk oluşm...
        D-100 kara yolunda kar yağışıyla yaşanan aksamalar Çerkeş'te yoğunluk oluşm...
        Çankırı'da sahaya giren köpek maçı aksattı
        Çankırı'da sahaya giren köpek maçı aksattı
        Çankırı'da şiddetli rüzgar cami çatısını uçurdu
        Çankırı'da şiddetli rüzgar cami çatısını uçurdu
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı