        Haberleri

        TASKUT gönüllüleri iftar sofrasında bir araya geldi

        Tüm Afetlerde Sivil Arama Kurtarma (TASKUT) gönüllüleri iftar sofrasında buluştu.

        Giriş: 25.02.2026 - 20:30
        TASKUT gönüllüleri iftar sofrasında bir araya geldi

        Tüm Afetlerde Sivil Arama Kurtarma (TASKUT) gönüllüleri iftar sofrasında buluştu.

        Çerkeş merkezli kurulan insani yardım ve gönüllülük faaliyetleri yürüten TASKUT, ilçe protokolü ve gönüllülerini Vehbi Sultan Camisi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı.

        Programda dua edilerek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Programa Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş, TASKUT Genel Başkanı Halil Kaya, AFAD personeli, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

