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        Çerkeş'te kadına yönelik şiddeti dikkat çekildi

        Çerkeş ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:59
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        Çerkeş'te kadına yönelik şiddeti dikkat çekildi
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        Çerkeş ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kurşunlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla düzenlenen programda, Sosyal Hizmet Merkezi Psikoloğu Birce Çoban tarafından kursiyerlere seminer verildi.

        Seminerin ardından bilgilendirme-bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi, kadına yönelik şiddetle mücadele hususları anlatıldı, konuyla ilgili afiş ve broşürler dağıtıldı.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Müftüsü Safi Çınar, SYDV Müdürü Güral Altay, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşe Uzgör ve kursiyerler katıldı.

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