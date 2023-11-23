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        Çerkeş'te "Kur'an ve Sünnet" konusunda konferans verildi

        Çerkeş ilçesinde "Kur'an ve Sünnet" konusunda konferans verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:01
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        Çerkeş'te "Kur'an ve Sünnet" konusunda konferans verildi
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        Çerkeş ilçesinde "Kur'an ve Sünnet" konusunda konferans verildi.

        Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğünce 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Safi Çınar, "Kur'an ve Sünnet" konusunda sunum gerçekleştirdi.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Vekili Ergün Sertkara, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, şehit babası Aziz Katırcıoğlu ve din görevlileri katıldı.

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