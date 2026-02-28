Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Çankırı'da sahur programında konuştu:

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "28 Şubat'la bu ülkenin tarihine yine bir kara leke sürmeye çalıştılar. Bu milleti değerlerinden koparmaya çalıştılar." dedi.

        Giriş: 28.02.2026 - 03:06
        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Çankırı'da sahur programında konuştu:

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "28 Şubat'la bu ülkenin tarihine yine bir kara leke sürmeye çalıştılar. Bu milleti değerlerinden koparmaya çalıştılar." dedi.


        Partisinin gençlik kollarınca kentteki bir otelde düzenlenen "Gençlik Sofrası" sahur programına katılan İbiş, burada yaptığı konuşmada, bu sene bambaşka bir ramazan ayı geçirildiğini söyledi.

        Okullardaki ramazan coşkusunun yüreklerde hissedildiğini belirten İbiş, "Sokaklardaki ramazan ışıklarıyla beraber ramazanı belki de tüm benliğimizle hissediyoruz. Tüm coşkumuzla ramazan bu sene bambaşka başladı. İnşallah bu yükselerek her geçen gün devam edecek." dedi.

        Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başka bir Türkiye olduğunu dile getiren İbiş, şöyle devam etti:


        "Kendi kodlarını, kendi değerlerini, geçmişten aldığı mirası geleceğe emin adımlarla taşıyan bu gençlik, bu bilinci, bu inancı her geçen gün ciddi bir şekilde arttıracaktır. Hamdolsun sorun dağları olarak görülen işleri bugün konuşmuyoruz. Bu zamana kadar getirdiğimiz tarihi sorunları hamdolsun bugün sadece geçmişi anmak için kullanıyoruz, geçmişi hatırlatmak için söylüyoruz. Geçmişi hatırlatırken gelecekte daha güçlü yarınların olduğu bir Türkiye'yi gençlere bırakmak adına Cumhurbaşkanımızın gayretinin en büyük taşıyıcısını biz gençler olarak yüklenmeye çalışıyoruz."

        AK Parti hükümetinden önce gençlerin siyasette söz sahibi olmadığını hatırlatan İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye siyasetinin gençlere baktığı pencereyi değiştirdiğini kaydetti.

        - "Bu millet nereden geldiğini bilen bir millettir"

        Türkiye'nin çok kritik eşiklerden geçtiğini anlatan İbiş, şöyle konuştu:

        "Türkiye nice badireleri gençlerin desteğiyle, bu vatanperverlerle atlattı. Bugün yine tarihi bir gündeyiz. Günlerden 28 Şubat. 28 Şubat'la bu ülkenin tarihine yine bir kara leke sürmeye çalıştılar. Bu milleti değerlerinden koparmaya çalıştılar. Farklı çalışmalarla, yaptıkları ikna odalarıyla bu milleti ötekileştirmeye çalıştırdılar. Kılık kıyafetle uğraşarak bu milletin enerjisini söküp aldılar. Bu ülkenin yarınlarıyla uğraşmadılar. Bu ülkenin gelecek kaygısıyla, nasıl bir dünyada nasıl bir Türkiye olacak diye uğraşmadılar. Başörtü problemleriyle uğraştılar. İnsanların inancıyla uğraştılar. İnsanların bakış açısını köreltmeye çalıştılar ama başaramadılar."

        Bu milleti değerlerinden koparmak isteyenlere, bu millete farklı bir dünya sunmak isteyenlere asla izin verilmeyeceğinin altını çizen İbiş, "Bu millet nereden geldiğini bilen bir millettir. Bu gençlik düşünen, gören, okuduğunu anlayan bir gençliktir. Bu gençlik 'doğru budur' diye gösterildiğinde inanan değil, 'doğruyu ben arar, bulurum' diyen bir gençliktir ve gençlerimiz doğru bir istikamette. Gençlerimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte istikameti net. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir bölge, güçlü bir coğrafya ile yoluna devam ediyor. Hep birlikte bizler de bunun gayretinde olacağız." diye konuştu.

        Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Gençlik Kolları Başkanı Sadık Çendek, İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ve gençler katıldı.

