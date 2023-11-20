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        Kardan kapanan D-100 kara yolundaki vatandaşlar Çerkeş Kültür Merkezi'ne sığındı

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle ulaşım aksayınca yolda kalan vatandaşlar Çerkeş ilçesindeki kültür merkezine sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 00:13
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        Kardan kapanan D-100 kara yolundaki vatandaşlar Çerkeş Kültür Merkezi'ne sığındı
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        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle ulaşım aksayınca yolda kalan vatandaşlar Çerkeş ilçesindeki kültür merkezine sığındı.

        Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında, kar yağışı sonrası yoğun trafik nedeniyle ulaşım aksadı, D-100 kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

        Çerkeş ilçesi mevkisinde İstanbul istikameti, polis tarafından kapatılarak araç geçişleri durduruldu.

        Yolda kalan vatandaşlar ilçedeki Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'ne yönlendiriliyor.

        Kültür merkezinde Çerkeş Belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlara, çay, kek ve sıcak çorba ikramında bulunuluyor.

        Yolda kalan vatandaşlardan Fikriye Usta, AA muhabirine, Çerkeş'e kadar çok rahat geldiklerini ancak burada sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

        Bölgede otel bulamadıklarını, gidecek yerlerinin olmadığını belirten Usta, "Buraya sığındık. Bize kapınızı açtınız, çorba verdiniz, içimiz ısındı. Allah sizden razı olsun." dedi.

        Orhan Ertan da Giresun'dan İstanbul'a doğru gittiklerini ancak kar yağışı nedeniyle yolda kaldıklarını dile getirdi.

        Yolun kapanmasıyla mağdur olduklarını aktaran Ertan, "Burayı düşünenden Allah razı olsun. Sıcak çorbamızı içtik, konaklamamızdan çok memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yakup Çiçek de Ordu'dan İstanbul'a doğru gittiklerini belirterek, "Çerkeş Belediyesine bizleri ağırladıkları için teşekkür ederiz. Yol açılana kadar kültür merkezinde konaklayacağız." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Çankırı AFAD ekiplerince yolda kalan vatandaşlara yakıt ve gıda desteği de sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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