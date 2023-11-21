Çankırı'nın peribacalarına ulaşım kolaylaşıyor

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyündeki peribacalarına ulaşımın kolaylaştırılması için çalışma başlatıldı.

Kızılırmak Nehri'ni besleyen Devrez Çayı Vadisi'nde yer alan peribacalarına giden yolda alt yapı çalışmaları başladı.

Havaların ısınmasının ardından asfalt yapılacağı belirtilen yolda, vatandaşların rahat ulaşabilmesi ve piknik alanlarının düzeltilmesi için çalışılıyor.

Kaymakam Erkan Minus, bölgede incelemelerde bulunarak, bölgenin gelir kaynağı olarak turizme can vereceğini dile getirdi.

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