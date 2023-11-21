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        Çankırı'nın peribacalarına ulaşım kolaylaşıyor

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyündeki peribacalarına ulaşımın kolaylaştırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:44
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        Çankırı'nın peribacalarına ulaşım kolaylaşıyor
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        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyündeki peribacalarına ulaşımın kolaylaştırılması için çalışma başlatıldı.

        Kızılırmak Nehri'ni besleyen Devrez Çayı Vadisi'nde yer alan peribacalarına giden yolda alt yapı çalışmaları başladı.

        Havaların ısınmasının ardından asfalt yapılacağı belirtilen yolda, vatandaşların rahat ulaşabilmesi ve piknik alanlarının düzeltilmesi için çalışılıyor.

        Kaymakam Erkan Minus, bölgede incelemelerde bulunarak, bölgenin gelir kaynağı olarak turizme can vereceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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