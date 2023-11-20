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        Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar yağışı nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 07:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 07:25
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        Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kar yağışı nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

        Çankırı'nın Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası trafiğe kapatılan yolda ekipler aralıksız çalıştı.

        Çerkeş ilçesinden itibaren İstanbul istikametine geçişlere izin verilmeyen yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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