Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Çankırı'nın Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası trafiğe kapatılan yolda ekipler aralıksız çalıştı.

Çerkeş ilçesinden itibaren İstanbul istikametine geçişlere izin verilmeyen yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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