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        Şabanözü ilçesinde erozyonla mücadele yürüyüşü düzenledi

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde erozyonla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:52
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        Şabanözü ilçesinde erozyonla mücadele yürüyüşü düzenledi
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde erozyonla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, "iklim krizi, çölleşme, kuraklık ve su" temasıyla Hükümet Konağı önünden Ahmet Erdem Caddesi boyunca yürüyüş yapıldı.

        Yürüyüşe, bazı kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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