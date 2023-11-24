Şabanözü ilçesinde erozyonla mücadele yürüyüşü düzenledi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde erozyonla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, "iklim krizi, çölleşme, kuraklık ve su" temasıyla Hükümet Konağı önünden Ahmet Erdem Caddesi boyunca yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşe, bazı kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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