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        Kış uykusuna yatmayan ayılar, kovanlara dadandı

        ÇANKIRI'nınEldivan ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar, arı kovanlarına dadandı. Arıcılıkla geçimini sağlayan Hulusi Taş'ın 1 ay arayla 7 kovanını parçalayan ayılar, yaklaşık 40 bin TL zarar neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:55
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        Kış uykusuna yatmayan ayılar, kovanlara dadandı
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        ÇANKIRI'nınEldivan ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar, arı kovanlarına dadandı. Arıcılıkla geçimini sağlayan Hulusi Taş'ın 1 ay arayla 7 kovanını parçalayan ayılar, yaklaşık 40 bin TL zarar neden oldu.

        İlçeye bağlı Akçalı köyünde 40 yıldır arıcılıkla geçimini sağlayan emekli ziraat teknikeri Hulusi Taş'ın bahçesinde bulunan arı kovanları, gece saatlerinde ayı saldırısına uğradı. Sabah bahçesine gelen Taş, çitlerin kırıldığını ve içerideki 100 kovandan 2'sinin parçalandığını fark etti. Kovandaki arıların, saldırı yüzünden ölmesi ile yaklaşık 10 bin TL zarar meydana geldi. Bir ay önce de Hulusi Taş'ın kovanlarına saldıran ayılar, 5 kovanı parçalayıp yaklaşık 30 bin TL zarara neden olmuştu. Kış uykusunda olması gereken ayıların, yüksek kesimlerde yiyecek bulamayınca yaşam alanlarına geldiği belirtildi.

        'BİNLERCE ARI ÖLMÜŞ'

        Hulusi Taş, gece gelen ayının tel örgüleri yıkıp bahçeye girdiğini belirterek, "Kovanlardaki polenleri yemiş. Binlerce arı da ölmüş, bir kovanda ortalama 10 bine yakın arı olur bu mevsimde. Her kovanda da yaklaşık 15 kilogram bal vardı. Bahçe içindeydi kovanlarımız. Geçen ay yine aynı olay yaşanmıştı. Yine gece gelmiş kovanlara zarar vermiş. Geçen olaydan sonra bahçemizdeki kovanları evimize daha yakın yere getirmiştim; ama ayılar yine geldi. Bir de en çok bal olanı seçiyor. Nasıl bir çözüm bulacağımızı bilemiyoruz. Köy halkından başka vatandaşların kovanları da zarar görmüştü. Köydeki insanlara ve hayvanlara da zarar vermesinden korkuyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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