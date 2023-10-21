3D yazıcıyla hasarlı eşyaları kullanılabilir hale getiren gence Kaymakam'dan ziyaret Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde merak üzerine aldığı 3D yazıcıyla yaptığı ürünlerle ailesinin ve komşularının ihtiyaçlarını gideren 24 yaşındaki Mesut Kaşka, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından ziyaret edildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde merak üzerine aldığı 3D yazıcıyla yaptığı ürünlerle ailesinin ve komşularının ihtiyaçlarını gideren 24 yaşındaki Mesut Kaşka, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından ziyaret edildi.

Kaymakam Bulgurlu, Kaşka'yı Karamuklu Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi alan Bulgurlu, Kaşka'nın önemli bir iş yaptığı söyledi.

Bu çalışmalarla vahşi tüketimin de önüne geçilebileceğini belirten Bulgurlu, "Yani siz burada vahşi tüketimi önleyecek bir girişimin içindesiniz. Siz tasarrufu sağladınız. Tasarruf büyümenin, gelişmenin, toparlanmanın temelidir. Sizi tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya ve mahalle muhtarı Umut Dere de katıldı.