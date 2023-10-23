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        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı 100 etkinlikle kutlanacak

        Cumhuriyet'in 100. yılı Çankırı'da 100 etkinlikte kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:33
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        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı 100 etkinlikle kutlanacak
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        Cumhuriyet'in 100. yılı Çankırı'da 100 etkinlikte kutlanacak.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Çankırı'da yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Taşolar, 100. yılda 100 etkinlik parolasıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Uzun bir zamandır etkinlikler hakkında çalıştıklarını belirten Taşolar, "Bana göre, Cumhuriyet tarihinin en önemli ikinci gününü yaşayacağız. Cumhuriyet tarihinin en önemli günü 29 Ekim 1923, ikinci en önemli günü de 29 Ekim 2023. Ben hem bu devletin bir ferdi olarak o günü yaşamanın mutluluğunu hissediyorum hem Allah bana böyle bir günde böyle bir makamı nasip ettiği için şükrediyorum. Yaklaşık bir aydan bu soruların altını doldurmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de vatandaşın herkesin her kurum ve bireyin katılacağı, bir şekilde o farkındalığı oluşturalım diye kafa yoruyoruz. Gerçekten herkes bu anlamda bir farkındalık oluştu, herkes bir katkıda bulundu." diye konuştu.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise "Bu yıl valimiz bu işe çok eğildi biz de ziyadesiyle çok mutluyuz. Hep ne yapabiliriz diye düşündük. 100 etkinlik yapalım ama dolu dolu geçirelim diye çok arzuluyorduk. Sağ olsun bizleri de paydaş yaptı. Tabii ki olacağız. O anlamda bütün Çankırı'nın dinamiklerini harekete geçirdi, biz de yapılacak etkinliklerde paydaş olmaktan çok memnunuz. Bu sadece bürokrasi ve protokolün yapacağı bir bayram, etkinlik değil vatandaşı da içine alarak herkesin dahil olması lazım. Vatandaşta da büyük beklenti var. 100 yılda olabilecek bir güne şahitlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, 29 Ekim haftası ve sonrasında da sürecek aralarında sergiler, toplumun her kesiminden vatandaşa hitap edecek programlar ve gösterilerin bulunduğu etkinliklerin sunumu yapıldı.

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