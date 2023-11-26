Ankara'da komşuları tarafından öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri Çankırı'da toprağa verildi Ankara'da gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından pompalı tüfekle öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri memleketleri Çankırı'da defnedildi.

Ankara'da gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından pompalı tüfekle öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri memleketleri Çankırı'da defnedildi.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde, asansör tamiri ve gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, Hüseyin A'nın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan'ın cenazeleri, Ilgaz ilçesine bağlı Mülayim köyüne getirildi.

Üç çocuk sahibi Uğur Şahan'ın kızları Aylin ve Bilge Çağla, babasının ve kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Baba ile oğlunun cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden Sevda Şahan'ın Ankara'da hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenazeye, Uğur Şahan'ın babası Ali İhsan, annesi Güler ile kızları Aylin ve Bilge Çağla'nın yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç ile vatandaşlar katıldı.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde, dün asansör tamiri ve gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Hüseyin A'nın (59) pompalı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Uğur Şahan (49) ile oğlu Mehmet Ali Şahan (15) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, eşini ve oğlunu kaybeden Sevda Şahan (46) ile apartman yöneticisi Sema Taşkıran (46) da yaralanmıştı.