DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hititlerden kalan tuz mağarası Çankırı'nın turizminde öncü rol oynuyor

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yerin 150 metre altında bulunan mağara, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor.

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