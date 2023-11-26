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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hititlerden kalan tuz mağarası Çankırı'nın turizminde öncü rol oynuyor

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yerin 150 metre altında bulunan mağara, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:15
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hititlerden kalan tuz mağarası Çankırı'nın turizminde öncü rol oynuyor
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yerin 150 metre altında bulunan mağara, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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