Çankırı'da kayalıklara düşen yaralı eşek AFAD tarafından kurtarıldı Çankırı'da kayalıklara düşen ve bacaklarından yaralanan eşek, AFAD tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da kayalıklara düşen ve bacaklarından yaralanan eşek, AFAD tarafından kurtarıldı.

Balıbağı köyü yolu üzerinde sahipsiz bir eşeğin kayalıklara düştüğü ve yaralı olduğunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Tam donanımlı kurtarma aracı ile olay yerine giden arama kurtarma personeli, eşeği bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, eşek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bacaklarının kırık olduğu belirlenen eşek, Çankırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesiyle tıbbi müdahale yapılmak üzere hayvan barınağına sevk edildi.