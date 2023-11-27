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        Çankırı'da kayalıklara düşen yaralı eşek AFAD tarafından kurtarıldı

        Çankırı'da kayalıklara düşen ve bacaklarından yaralanan eşek, AFAD tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:08
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        Çankırı'da kayalıklara düşen yaralı eşek AFAD tarafından kurtarıldı
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        Çankırı'da kayalıklara düşen ve bacaklarından yaralanan eşek, AFAD tarafından kurtarıldı.

        Balıbağı köyü yolu üzerinde sahipsiz bir eşeğin kayalıklara düştüğü ve yaralı olduğunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

        Tam donanımlı kurtarma aracı ile olay yerine giden arama kurtarma personeli, eşeği bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, eşek bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bacaklarının kırık olduğu belirlenen eşek, Çankırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesiyle tıbbi müdahale yapılmak üzere hayvan barınağına sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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