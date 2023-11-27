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        ÇAKÜ'nün tuzda ihtisaslaşmasıyla Çankırı kaya tuzu değer kazanacak

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) tuz üzerine ihtisaslaşmasıyla Çankırı kaya tuzunun değer kazanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:19
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        ÇAKÜ'nün tuzda ihtisaslaşmasıyla Çankırı kaya tuzu değer kazanacak
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) tuz üzerine ihtisaslaşmasıyla Çankırı kaya tuzunun değer kazanması hedefleniyor.

        ÇAKÜ'nün "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler" Projesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na dahil edilmesiyle Çankırı'da üretilen kaya tuzuyla ilgili yapılacak bilimsel çalışmaların yanı sıra yeni sektörlerde kullanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek.

        Çankırı'daki mağaradan yılda yaklaşık 450 bin ton kaya tuzu çıkarılırken bu tuzların bir kısmı sofralık tuz olarak, büyük kısmı da endüstriyel alanda kullanılıyor.

        Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, AA muhabirine, ülkenin ve bölgenin kaynaklarının ve potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi adına projenin geleceğe ciddi manada katkı sunacağını söyledi.

        - Tuz sadece sofralık ve süs eşyası olarak değil geniş bir alanda kullanılacak

        Üniversitede oluşturacakları Tuz Araştırmaları Uygulama Merkezi'nin ÇAKÜ'nün tuz alanındaki bütün çalışmalarını organize edeceğini anlatan Çiftçi, "Merkez çalışmalara inovasyon katacak, bilimsel çıktılarla da destekleyerek kamuoyuna deklare edecektir. Tuzun sadece sofralık tuz ve süs eşyası olarak kullanılmadığını, aynı zamanda tarımdan turizme kadar, sanattan yeni inovatif bileşenlerin elde edilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılacağını buradan ifade edeceğiz." diye konuştu.

        Çankırı'nın tuz rezervleri konusunda dünyada önde gelen bölgeler arasında yer aldığına dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla tuzun en iyi şekilde değerlendirilmesi hem bölgeye katkı yapacak hem de tuzla ilgili yeni sektörlerin, yeni sektör ekosisteminin oluşmasına da vesile olacaktır. Bu konuyla ilgili daha önce çalışmış, alanında yetkin, kıymetli akademisyenlerimizin desteğiyle yerel dinamiklerin de katkılarıyla yeni bir çalışma alanı ortaya koymuş olacağız. Bunu Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak üstlenmenin de mutluluğunu yaşıyoruz ve biz biliyoruz ki vaktinde ve zamanında değerlendirilen her potansiyel gelecek için gerçekten önemli bir katkı."

        Üniversitenin toplumla, şehirle, sanayiyle, sektörler ve diğer paydaşlarla içi içe olmasının önemine dikkati çeken Çiftçi, "Bu iletişim neticesinde ortaya koyacağı katma değerler her gün artarak ülke ekonomimize ve insanımıza katkı sunmalıdır. Bu doğrultuda özellikle turizm, sağlık, kimya, ilaç, sanayi ve aynı şekilde yeni terapi uygulamalarının da merkezi olacak çalışmalarımız başlamıştır." diye konuştu.

        Bunun uzun soluklu bir süreç olduğunu dile getiren Çitçi, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmanın çıktıları kısa dönemde hem ekonomik manada hem sosyal ve iktisadi manada etkilerini gösterecektir. Bu yönüyle Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin omuzuna yüklenen bu sorumlulukta ülkeye ciddi katkılar olarak kendini gösterecek çalışmaları ortaya koyacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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