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        Gürültü kavgasında öldürülen 15 Temmuz gazisi ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı

        ANKARA'daasansörtamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştıkları Hüseyin Alkan (59) tarafından öldürülen 15 Temmuz gazisi Uğur Şahan (48) ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ın (15) cenazesi, memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:10
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        Gürültü kavgasında öldürülen 15 Temmuz gazisi ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı
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        ANKARA'daasansörtamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştıkları Hüseyin Alkan (59) tarafından öldürülen 15 Temmuz gazisi Uğur Şahan (48) ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ın (15) cenazesi, memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Apartmanı'nda oturan Hüseyin Alkan, binadaki asansörün tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle daha önce de arasında husumet bulunan apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Alkan, asansörü tamir etmeye çalışan üst kat komşusu Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan'a bina içinde ateş etti. Alkan, binadan çıkarak kaçmaya çalışan Uğur Şahan'ın eşi Sevda Şahan ile yönetici Sema Taşkıran'a da peşlerinden gidip, sokak ortasında ateş etti. 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uğur Şahan ve oğlu 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sevda Şahan ile Sema Taşkıran ise ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından elinde av tüfeği ile binaya girdiği anlar telefonu kamerasına yansıyan Hüseyin Alkan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Mülayim köyüne getirildi. Şahan ailesinin yakınları, 15 Temmuz gazisi Uğur Şahan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu ile oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlu, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile ailenin yakınları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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