Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu

        Çankırı'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

        Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren soğuk hava ile fırtına etkili oldu.

        Kızılırmak ilçesinde fırtına, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarından birinin çatısını yerinden söktü.

        Çatı parçalarının savrulduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Savrulan çatı parçalarının isabet ettiği iki araç hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!

        Benzer Haberler

        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hititlerden kalan tuz mağarası Çankırı...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hititlerden kalan tuz mağarası Çankırı...
        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
        Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
        GÜNCELLEME - Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutu...
        GÜNCELLEME - Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutu...
        Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı...
        Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı...
        Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde öğretmenler bir araya geldi
        Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde öğretmenler bir araya geldi
        Çankırı'da emekli öğretmen bahçe işlerinde kendi yaptığı traktörü kullanıyo...
        Çankırı'da emekli öğretmen bahçe işlerinde kendi yaptığı traktörü kullanıyo...