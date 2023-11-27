Çankırı'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı Çankırı'da Tarım ve Orman Bakanlığının organize ettiği "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Çankırı'da Tarım ve Orman Bakanlığının organize ettiği "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Bakanlığın tarıma dikkati çekmek amacıyla düzenlediği sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, 81 ilde çekilen ve dereceye girmiş tarım, orman, hayvancılık ile günlük yaşama dair fotoğraflar yer alıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, açılışta yaptığı konuşmada, sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Düzenlenen yarışmaya 6 ayrı kategoride 6 bin 400 civarında fotoğrafın katıldığını belirten Düzgün, "Aralarında uzman fotoğrafçıların da bulunduğu jüri tarafından, gönderilen fotoğraflar değerlendiriliyor. Dereceye giren fotoğraflar 81 ilde belli günlerde vatandaşa sunulmak üzere illere gönderiliyor. Burada 2 gün bulunacak, daha sonra Kastamonu'ya göndereceğiz. Karadeniz Bölgesi'ni dolaşmış olacak." diye konuştu.

Törende, Vali Mustafa Fırat Taşolar'a çilek toplarken çekilen fotoğrafı hediye edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.