Çankırı'da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü.

Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı Acı Çay Sokak üzerinde P.Ç. idaresindeki 18 ABE 224 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü otomobili uygun bir yere çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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