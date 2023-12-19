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        Çankırı'da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:17
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        Çankırı'da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü.

        Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı Acı Çay Sokak üzerinde P.Ç. idaresindeki 18 ABE 224 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü otomobili uygun bir yere çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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