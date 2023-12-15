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        Orta'da Yerli Malı Haftası kutlandı

        Orta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:40
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        Orta'da Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Orta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

        Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Esra Demirer Şimşek öncülüğünde düzenlenen programda yerli malının önemi anlatıldı, çeşitli el sanatları, yöresel kıyafetler ve yöresel yemekler tanıtıldı.

        Veliler tarafından hazırlanan ve sunumunu öğrencilerin yaptığı ürünler katılımcıların beğenisini topladı.

        Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ve kurum müdürleri katıldı.

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