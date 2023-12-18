İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, Atkaracalar'da yapılan yeni devlet hastanesi hakkında bilgi verdi

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yeni yapılan Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi hakkında bilgi verdi.

Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatın yapımının 14 Aralık 2023 tarihinde tamamlandığını, geçici kabulünün yapıldığını belirtti.

Hastanenin en kısa zamanda hizmete alınarak nitelikli sağlık hizmeti sunumunun daha konforlu hizmet binasında verileceğini aktaran Sarıkaya, "Atkaracalar 10 yataklı ilçe hastanemiz bodrum zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Bina oturum alanı bin 53 metrekare, arsa alanı 4 bin 514,75 metrekare, kapalı alanı ise 3 bin 480 metrekaredir. Hastaneyi yerinde değerlendirmemizin akabinde Sağlık Müdürlüğü yöneticileri olarak Atkaracalar Kaymakamı Sayın Volkan Kaplan ve Belediye Başkanı Sayın Harun Oflaz'ı makamlarında ziyaret ettik. Atkaracalar ilçemizin sağlık altyapısını güçlendirmek ve toplum sağlığına yönelik işbirliğini artırmak amacıyla istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.