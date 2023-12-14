Türkiye'nin yerli otomobili Togg Çankırı'da sergileniyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Çankırı'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde halkla buluştu.

Kentteki alışveriş merkezi önüne kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde Togg'un T10X modelinin "Oltu siyahı" rengini vatandaşlar deneyimleme fırsatı buldu.

Merkeze gelenler, Togg'u inceleyip yetkililerden bilgi alıp araçla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Harun Sungur, aracı çok beğendiğini, yerli ve milli olmasının da harika bir şey olduğunu belirtti.

Yerli üretimlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Sungur, "Servis ağının yaygınlaştırılması çok önemli. İnsanların kafasındaki servis ağı soru işaretinin giderilmesi önemli. Yerli olması bizi çok mutlu ediyor. Daha önce deneyimlememiştim, ilk kez biniyorum. Çok hoşuma gitti, ön paneli, iç dizaynı, rahatlığı, konforu çok güzel. İmkanım olması durumunda hiç düşünmeden almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Osman Kaya da daha önce aracı gördüğünü ancak detaylı inceleme fırsatının olmadığını belirterek aracı çok beğendiğini dile getirdi.