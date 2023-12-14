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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Çankırı'da sergileniyor

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Çankırı'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde halkla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:40
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Çankırı'da sergileniyor
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        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Çankırı'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde halkla buluştu.

        Kentteki alışveriş merkezi önüne kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde Togg'un T10X modelinin "Oltu siyahı" rengini vatandaşlar deneyimleme fırsatı buldu.

        Merkeze gelenler, Togg'u inceleyip yetkililerden bilgi alıp araçla fotoğraf çektirdi.

        Vatandaşlardan Harun Sungur, aracı çok beğendiğini, yerli ve milli olmasının da harika bir şey olduğunu belirtti.

        Yerli üretimlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Sungur, "Servis ağının yaygınlaştırılması çok önemli. İnsanların kafasındaki servis ağı soru işaretinin giderilmesi önemli. Yerli olması bizi çok mutlu ediyor. Daha önce deneyimlememiştim, ilk kez biniyorum. Çok hoşuma gitti, ön paneli, iç dizaynı, rahatlığı, konforu çok güzel. İmkanım olması durumunda hiç düşünmeden almayı düşünüyorum." diye konuştu.

        Osman Kaya da daha önce aracı gördüğünü ancak detaylı inceleme fırsatının olmadığını belirterek aracı çok beğendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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