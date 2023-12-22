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        Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı gövde dolgusu tamamlandı

        Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:52
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        Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı gövde dolgusu tamamlandı
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        Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, temelden yüksekliği 91,5 metre, talvegden yüksekliği 76,5 metre, 114,82 hektometreküp depolama hacmi ile 142 bin 460 dekar araziye can suyu verecek Kızlaryolu Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını, enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini aktardı.

        Baraj ile Çankırı'da 57 bin 260 dekar, Kastamonu'da 60 bin 645 dekar, Çorum'da 24 bin 555 dekar alan sulanacağını belirten Balta, "15 gigawatt saat/yıl enerji (5 megawatt kurulu güç) faydası bulunmaktadır. 22 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak, milli ekonomiye 360 milyon lira katkı sağlanacak projenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadesini kullandı.

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