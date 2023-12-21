Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Yapraklı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce belirlenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.