Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Babasını öldürüp, parçaladığı cesedini sobada yakmaya çalışan oğlu tutuklandı

        ÇANKIRI'da, tartıştığı babası Hasan Demirci'yi (68) bıçakla öldürüp, cesedini parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalışan İsmail Demirci (40), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını öldürüp, parçaladığı cesedini sobada yakmaya çalışan oğlu tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI'da, tartıştığı babası Hasan Demirci'yi (68) bıçakla öldürüp, cesedini parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalışan İsmail Demirci (40), tutuklandı.

        Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde oturan Hasan Demirci'den 2 gündür haber alamayan yakınları, dün polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde evde arama yaptı. Hasan Demirci'nin cesedi, parçalanmış halde evdeki sobada bulundu. Gözaltına alınan İsmail Demirci, babasını öldürdüğünü itiraf etti. İsmail Demirci'nin, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü, cesedini baltayla parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirlendi.

        Oğlu tarafından vahşice öldürülen Hasan Demirci'ye ait ceset parçaları adli tıp kurumuna götürülürken, İsmail Demirci ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Çankırı'da engelli park yerlerine park eden sürücüler valinin yazdığı mektu...
        Çankırı'da engelli park yerlerine park eden sürücüler valinin yazdığı mektu...
        Çerkeş'te öğrencilerin kullanımı için temin edilen bisikletler teslim edild...
        Çerkeş'te öğrencilerin kullanımı için temin edilen bisikletler teslim edild...
        Kurşunlu'da Kaymakam ve Belediye Başkanı üniversite öğrencileriyle bir aray...
        Kurşunlu'da Kaymakam ve Belediye Başkanı üniversite öğrencileriyle bir aray...
        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen zanlı yakalandı
        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen zanlı yakalandı