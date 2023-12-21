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        Çerkeş'te öğrencilerin kullanımı için temin edilen bisikletler teslim edildi

        Çerkeş'te öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere temin edilen bisikletler Çerkeş Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:27
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        Çerkeş'te öğrencilerin kullanımı için temin edilen bisikletler teslim edildi
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        Çerkeş'te öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere temin edilen bisikletler Çerkeş Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar ile bir süre önce görüşen üniversite öğrencileri, ilçede kullanmak üzere bisiklet talebinde bulundu.

        Taşolar'ın talimatı üzerine temin edilen 3 bisiklet Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından Çerkeş Gençlik Merkezi'ne teslim edildi.

        Bisikletlerin kazandırılmasından dolayı Vali Taşolar ile sohbet edip teşekkür etmek isteyen gençlerin isteği üzerine Kaymakam Bulgurlu, Vali Taşolar'ı görüntülü arayarak öğrencilerle buluşturdu.

        Öğrencilerle sohbet eden Taşolar, bisikletlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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