Çerkeş'te öğrencilerin kullanımı için temin edilen bisikletler teslim edildi
Çerkeş'te öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere temin edilen bisikletler Çerkeş Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
Çerkeş'te öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere temin edilen bisikletler Çerkeş Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vali Mustafa Fırat Taşolar ile bir süre önce görüşen üniversite öğrencileri, ilçede kullanmak üzere bisiklet talebinde bulundu.
Taşolar'ın talimatı üzerine temin edilen 3 bisiklet Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından Çerkeş Gençlik Merkezi'ne teslim edildi.
Bisikletlerin kazandırılmasından dolayı Vali Taşolar ile sohbet edip teşekkür etmek isteyen gençlerin isteği üzerine Kaymakam Bulgurlu, Vali Taşolar'ı görüntülü arayarak öğrencilerle buluşturdu.
Öğrencilerle sohbet eden Taşolar, bisikletlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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