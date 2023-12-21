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        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:45
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        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki evlerinde babası Hasan D'yi bıçakla öldürerek sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan İsmail D'nin (40) polisteki işlemleri tamamlandı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İsmail D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 3 gün önce tartışma çıkmış, İsmail D. babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalışmıştı.

        İhbar üzerine dün olay yerine giden polis ekipleri İsmail D’yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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