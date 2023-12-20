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        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 23:10 Güncelleme: 20.12.2023 - 23:20
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        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen zanlı yakalandı
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        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

        Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D’ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

        Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

        Gözaltına alınan İ.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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