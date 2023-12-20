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        Çankırı'da polis ekiplerine teslim olan silahlı kavga şüphelisi tutuklandı

        Çankırı'da bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları arasında bulunan bir kişi daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:05
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        Çankırı'da polis ekiplerine teslim olan silahlı kavga şüphelisi tutuklandı
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        Çankırı'da bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları arasında bulunan bir kişi daha tutuklandı.

        Sanayi sitesindeki bir eğlence mekanında 5 Aralık'ta iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan S.Ö. polis ekiplerine teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Çankırı'da sanayi sitesindeki eğlence mekanında 5 Aralık tarihinde iki grup arasında kavga çıkmış, iki grubun birbirine silahla ateş açması sonucu İlyas Demirci (36) ölmüş, M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralanmıştı.

        Olay sonrası yakalanan şüphelilerden D.Ş, B.Ş, H.H.S, A.D. ve İ.D. tutuklanmış, O.S.Ç, A.D. ve C.A. adli kontrolle serbest bırakılmış, M.C.İ. ve M.Ç. de savcılık sorgularının ardından salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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