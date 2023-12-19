Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te anaokulu öğrencileri şehirleri tanıttı

        Çerkeş ilçesinde anaokulu öğrencileri "Adım Adım Ülkemi Geziyorum" etkinliği kapsamında şehirlerin tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te anaokulu öğrencileri şehirleri tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkeş ilçesinde anaokulu öğrencileri "Adım Adım Ülkemi Geziyorum" etkinliği kapsamında şehirlerin tanıtımını yaptı.

        Çerkeş Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında minik öğrenciler, ailelerinin yardımıyla Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki şehirlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

        Bölgelerdeki şehirlerin sembol yapılarının kartonla minyatürlerini yapan öğrenciler, katılımcılara şehirler hakkında bilgi verdi.

        Etkinliğe Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Çankırı'da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çankırı'da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çankırı Belediyesi Lojistik ve Destek Merkezi açıldı
        Çankırı Belediyesi Lojistik ve Destek Merkezi açıldı
        İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, Atkaracalar'da yapılan yeni devlet hastanesi hak...
        İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, Atkaracalar'da yapılan yeni devlet hastanesi hak...
        Destici: Tüm bölgelerde kendi adaylarımızla yerel seçimlere girme kudretimi...
        Destici: Tüm bölgelerde kendi adaylarımızla yerel seçimlere girme kudretimi...
        BBP Genel Başkanı Destici, Çankırı'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Çankırı'da konuştu:
        Orta'da Yerli Malı Haftası kutlandı
        Orta'da Yerli Malı Haftası kutlandı