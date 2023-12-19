Çerkeş'te anaokulu öğrencileri şehirleri tanıttı

Çerkeş ilçesinde anaokulu öğrencileri "Adım Adım Ülkemi Geziyorum" etkinliği kapsamında şehirlerin tanıtımını yaptı.

Çerkeş Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında minik öğrenciler, ailelerinin yardımıyla Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki şehirlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Bölgelerdeki şehirlerin sembol yapılarının kartonla minyatürlerini yapan öğrenciler, katılımcılara şehirler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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