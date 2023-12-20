Galatasaray: 1 - Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanadı.

Sarı-kırmızılılarda gol 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 43'e yükseltirken derbi haftasına da puan kaybı yapmadan gitti. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.

Teknik direktör Okan Buruk, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.

NELSSON 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

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Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.

ŞOTA ARVELADZE, KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINA ÇIKTI

Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.