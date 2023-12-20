Galatasaray: 1 - Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda gol 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Galatasaray da Fenerbahçe gibi derbi haftasına puan kaybı yaşamadan girdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanadı.
Sarı-kırmızılılarda gol 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 43'e yükseltirken derbi haftasına da puan kaybı yapmadan gitti. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
GÜNAY GÜVENÇ İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.
Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.
Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.
SANCHEZ KADRODA YOKTU
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Sarı-kırmızılı takımda göğüs kasındaki kopma nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
BARIŞ ALPER YİNE SOL BEK BAŞLADI
Galatasaray'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.
NELSSON 100. MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.
Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.
ŞOTA ARVELADZE, KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINA ÇIKTI
Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.
Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.
Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.
13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.