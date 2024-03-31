Orta Kaymakamı Erkan Minuz, oyunu kullandı
Orta Kaymakamı Erkan Minuz, oyunu kullandı.
Orta Kaymakamı Erkan Minuz, oyunu kullandı.
Kaymakam Minuz, eşi Gönül Minuz ile Cemsultan Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geldi.
Sandık başkanı ve görevlilere kolaylıklar dileyen Minuz, 1002 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Minuz, burada yaptığı açıklamada, Orta'da oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Seçimin güven ortamında huzur içinde, hoşgörünün egemen olduğu bir atmosferde geçeceğine inandığını dile getiren Minuz, sonuçların vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
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