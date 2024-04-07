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        Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'ne şehitler adına fidan dikildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde bulunan Millet Bahçesi'ne şehitler adına fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:06
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'ne şehitler adına fidan dikildi
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde bulunan Millet Bahçesi'ne şehitler adına fidan dikildi.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi yönetimi, kentteki şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.

        Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, programdaki konuşmasında, dünyada şehitlik mertebesini Türk milleti kadar idrak eden bir toplum ve millet olmadığını söyledi.

        Şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu belirten Çiftçi, "Türk milletinin en önemli değerlerini burada misafir etmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Ne mutlu bize ki şehitlerimizi anıyor, dualar gönderip şefaatlerine talip oluyoruz." dedi.

        Vatan, bayrak ve devlet sevgisinin Türk milletinde her dönem en üst seviyede olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bulunduğu coğrafyada güçlü olan ülkemiz, şehitlerimizin manevi desteğiyle daha güçlü olacaktır. Ay yıldızlı bayrağımız her zaman göklerde dalgalanacaktır." diye konuştu.

        Uluyazı Kampüsü'ne yapılan Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Rektör Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Uluyazı'yı ulu eden en önemli meselelerden biri de Millet Bahçesidir ama bu Millet Bahçesinin diğer Millet Bahçelerinden bir farkı var. Millet Bahçemizde sizden bir parça var. Bugün Millet Bahçemizdeki ağaçlarımız, şehitlerimizin anısına onları temsil edecek şekilde dikilmiş bulunmaktadır. Onların isimleri artık o ağaçların üzerindedir. Kampüsümüze gelen her öğrencimiz, milletimizin her bir ferdi, kıymetlerimizin isimlerini görecekler, Fatihalar okuyacaklar, minnetlerini ifade edecekler. Peygamber Efendimize komşu olan şehitlerimizin artık bir hatırası var."

        Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım ise kendisinin de bir şehit kardeşi olduğunu ifade ederek, şehit ailelerini ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

        Rektör Çiftçi, Uluyazı Kampüsü Millet Bahçesi'ne şehitler adına dikilen fidanların sertifikalarını ailelerine takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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