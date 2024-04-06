Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, görevine başladı

AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı, mazbatasını alarak görevine başladı.

Sopacı'ya mazbatası, Çerkeş Adliyesi'nde düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ahmet Saran tarafından verildi.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, mazbatayı meclis üyeleriyle aldıklarını belirterek, "Bir kez daha bu göreve bize layık gören kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Halkımızın desteği ve güveniyle bu kutsal görevi bir kez daha bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz hamdolsun. Yeni dönem ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.