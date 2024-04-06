Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan yaralı polise ziyaret

Kaymakam Bulgurlu'ya ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya ve polis memurları eşlik etti.

Gündüz ile sohbet ederek talebi olup olmadığını soran Bulgurlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.