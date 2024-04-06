Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan yaralı polise ziyaret
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
Bulgurlu, İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde 30 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Dursun Gündüz'e ameliyat sonrası evinde ziyarette bulundu.
Gündüz ile sohbet ederek talebi olup olmadığını soran Bulgurlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaymakam Bulgurlu'ya ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya ve polis memurları eşlik etti.
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