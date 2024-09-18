Orta'da Kutlu Doğum Haftası kutlandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kutlandı.

Hafta dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından Orta Belediyesi Düğün Salonu'nda "Hz. Peygamber ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

Emekli imam hatip Bilal Demiryürek'in Kur'an tilavetinin ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Şahin, iman olmadan ahlak, edep, şefkat, acıma duyguların olamayacağını söyledi.

İsrail'in Gazze'de, Filistin'de, Lübnan ve diğer İslam ülkelerinde yaptığı merhametsizliğin görüldüğünü dile getiren Şahin, "Çünkü iman yok, merhamet olmaz. Merhamet, şefkat iman kaynaklıdır. İkincisi, kalbi kötülüklerden ve kötü düşüncelerden arındırır. Peygamberimiz, 'Her doğan çocuk İslam fıtratında doğar. Anne ve babası zaman içerisinde onu yaşadığı dine çevirir. Onun için aile önemli. Yavrularımıza, gençlerimize sahip çıkalım." dedi.