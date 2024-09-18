Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da Kutlu Doğum Haftası kutlandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da Kutlu Doğum Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kutlandı.

        Hafta dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından Orta Belediyesi Düğün Salonu'nda "Hz. Peygamber ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

        Emekli imam hatip Bilal Demiryürek'in Kur'an tilavetinin ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Şahin, iman olmadan ahlak, edep, şefkat, acıma duyguların olamayacağını söyledi.

        İsrail'in Gazze'de, Filistin'de, Lübnan ve diğer İslam ülkelerinde yaptığı merhametsizliğin görüldüğünü dile getiren Şahin, "Çünkü iman yok, merhamet olmaz. Merhamet, şefkat iman kaynaklıdır. İkincisi, kalbi kötülüklerden ve kötü düşüncelerden arındırır. Peygamberimiz, 'Her doğan çocuk İslam fıtratında doğar. Anne ve babası zaman içerisinde onu yaşadığı dine çevirir. Onun için aile önemli. Yavrularımıza, gençlerimize sahip çıkalım." dedi.

        Gülhane Hastanesi Camisi imam hatibi Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun ilahi okumasının ardından sona eren programa Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, İlçe Müftüsü Erdem Dulun ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı
        Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı
        Çankırı'da evden 3 kamyon çöp çıktı
        Çankırı'da evden 3 kamyon çöp çıktı
        Çankırı'da bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
        Çankırı'da bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
        Bakan Ersoy: Kazı alanında dünyada 1 numarayız
        Bakan Ersoy: Kazı alanında dünyada 1 numarayız
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı'da konuştu:
        Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı