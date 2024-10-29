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        Çankırı ve ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Çankırı ve ilçelerinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:11 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:11
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        Çankırı ve ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Çankırı ve ilçelerinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        İl merkezinde düzenlenen programda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Fuar Yolu mevkisinden Anıt Alanı'na yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

        - Orta

        Orta ilçesinde Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

        - Ilgaz

        Ilgaz ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Burak Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden İlçe Meydanı'na kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ordandan havai fişek gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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