Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle haltere başlayan Ramazan Efe, 2028 Olimpiyatları'na odaklandı

        MUHAMMED KAYGIN - Gençler ve yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda zirveye ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle haltere başlayan Ramazan Efe, 2028 Olimpiyatları'na odaklandı
        ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Gençler ve yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda zirveye ulaşmayı hedefliyor.

        Beden eğitimi öğretmeni Ömer Öz'ün tavsiyesi üzerine 6 yıl önce haltere başlayan Ramazan Efe, 2022 yılında 15 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olduktan sonra 2024 yılında ise yıldızlar ve gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.

        Küçük yaşlarda başladığı halterde önemli başarılara imza atan Ramazan Efe, yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, AA muhabirine, haltere ilk başladığı olumsuz yorumlar aldığını ama bunlara kulaklarını tıkadığını anlattı.

        "Boyun kısa kalır, sen bunu yapamazsın." denilmesine rağmen azimle çalıştığını anlatan Yılmaz, "3 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğum var. İnşallah hedefimiz büyükler kategorisi, ardından da 2028 Olimpiyatları. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Büyük bir çaba ve emekle başarı oluyor." dedi.

        Çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Çok zorluklar çektim. Yine Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Hedeflerim büyük, daha çok yol gideceğiz. İnşallah sesimi daha yüksek yerlerden duyurmaya çalışacağım." diye konuştu.

        - "Gözümüzü olimpiyatlara diktik"

        Ramazan Efe Yılmaz'ın beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Ömer Öz de 5. sınıftayken Ramazan Efe ile tanıştığını ve haltere yönlendirdiğini anlattı.

        Ramazan Efe'nin güçlü ve hırslı bir çocuk olduğunu belirten Öz, şöyle devam etti:

        "Derste Ramazan Efe'yi çağırdım, 'Halter branşı ile uğraşır mısın?' diye sordum. İlk başta olumlu yanıt verdi daha sonra istemedi. 'Boyum kısa kalır, belim sakatlanır.' dedi. Halter branşından Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun kısa olmasından dolayı böyle bir izlenim var. Kendisine yapabileceği konusunda ikna ettm. Tekniğini de iyi verdiğimi düşünüyorum. Tuttuğunu koparan bir çocuk olduğu için 3 defa Avrupa şampiyonu, 1 defa dünya şampiyonu oldu."

        Ramazan Efe ile büyükler kategorisinde yarışmayı istediklerini dile getiren Öz, "Sıklet değiştiriyoruz. 55 kilogramdan 61 kilograma çıkacağız. İnşallah büyüklerde yarışıp madalya kazanmak istiyoruz. Kota alıp 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyoruz. Bizim 2028 hedefimiz, olimpiyat madalyası kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Merdiven çıkarken düştü, belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü
        Merdiven çıkarken düştü, belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü
        Çankırı'da yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü
        Çankırı'da yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü
        Çerkeş'te kadastro güncelleme çalışması toplantısı yapıldı
        Çerkeş'te kadastro güncelleme çalışması toplantısı yapıldı
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyaret
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyaret
        Çankırı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti