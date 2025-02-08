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        Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sürüyor

        Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:45
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        Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sürüyor
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        Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası devam ediyor.

        Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, gençler ve büyükler kategorisindeki müsabakalarla sürdü.

        Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Branşı (kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı) Organizasyon Kurulu Başkanı Ahmet Çınar, AA muhabirine, eski milli sporcu ve antrenör merhum Hasan Aslan'ın adıyla Türkiye'de ilk kez savate şampiyonası yaptıklarını söyledi.

        Organizasyonda yıldız ve miniklerin müsabakalarının dün tamamlandığını belirten Çınar, "Yarın finaller ve madalya töreni töreni olacak. Şampiyona beklenenden daha güzel, daha akıcı geçiyor. Türkiye'de ilk olduğu için herkeste ayrı bir heyecan var. Eminim ki ilerleyen yıllarda daha güzel olacak. Buradan şampiyon olan özellikle büyükler ve gençler kategorisindeki sporcular ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecekler." dedi.

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