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        Çankırı'dan kısa kısa

        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:49
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        Çankırı'dan kısa kısa
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        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

        Dodurga Belediyesi tarafından Belediye Yemekhanesi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        İftar programının ardından konuşan Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, programın toplumun kaynaşmasına büyük katkı sağladığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da AK Parti döneminde Çankırı, Orta ve köylerinde yapılan hizmetleri anlattı.

        Dodurga'nın da AK Parti'ye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Erdoğan, "İlk seçimde yüzde 87 oy alarak büyük bir destek veren Dodurga halkı, ikinci seçimde de yüzde 60’ın üzerinde oy vererek güvenini sürdürdü. Biz de bu güvene layık olmak için sözlerimizi yerine getirdik. Önce doğal gazı Dodurga'ya kazandırdık, ardından TOKİ konutlarını inşa ettik. Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

        Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Kalfat beldesini ziyaret etti.

        Erdoğan ile beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Kalfat beldesinde yapımı tamamlanan kapalı halı sahayı inceledi.

        Burada, Belediye Başkanı Salim Doğan'dan tesis hakkında bilgi alan Erdoğan, "Devletimiz, yaşanan büyük depremin ardından tüm imkanlarını afet bölgesine seferber etti. Ancak buna rağmen, hizmet ve yatırımları sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tesis, bölge gençleri için önemli bir kazanım olacak." dedi.

        Yapımı tamamlanan tesisin yakında halkın hizmetine sunulması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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