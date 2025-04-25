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        Çankırı'da öğrenciler tarafından Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde anaokulu, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:30
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        Çankırı'da öğrenciler tarafından Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde anaokulu, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Yasin Yaşar Kavaklı Anadolu Lisesi ve Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile Macide Anne Anaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla ilçe merkezinde toplandı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyan katılımcılar, Emniyet Müdürlüğü önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Burada grup adına açıklama yapan Hümeyra Şekerci, İsrail’e tepki gösterdi.

        Konuşmanın ardından öğrencilerden Mehmet Subaşı dua yaptı.

        Öğrenciler tarafından "Özgür Filistin" dans gösterisiyle program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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